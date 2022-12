Polícia Rodoviária apreende uma tonelada de maconha

Aproximadamente uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária na noite desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, na SP-333, rodovia Miguel Jubran, no município de Tarumã.

Pouco antes das 23 horas, policiais da equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- deram sinal de parada obrigatória ao condutor de um caminhão Mercedes Benz, tipo baú, placas de Lindoeste-PR, que passava pelo Km 424, na pista no sentido interior-capital.

Durante a vistoria no furgão, os policiais encontraram uma grande quantidade de tabletes de maconha camuflada na carga de copos plásticos.

Segundo o motorista, de 32 anos, o caminhão foi carregado em Santa Maria-PR e a droga seria entregue no Rio de Janeiro. O caminhoneiro, cuja identidade não foi revelada, informou os policiais que receberia R$ 3 mil pelo frete.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária de Assis. Após ser interrogado, foi encaminhado à Cadeia de Lutécia, onde aguardará ser intimado pela Justiça para audiência de custódia

No total, foram apreendidos 1.230 tabletes de maconha, com peso de 1.024 quilos.

O caminhão e a droga foram apreendidos.

Droga estava no caminhão baú

Imagem: Polícia Rodoviária