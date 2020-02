Polícia prende quadrilha que assaltou várias residências

Três pessoas, entre elas um adolescente, acusadas de praticar assaltos a residências em Assis nas últimas semanas foram presas pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro.

Outros dois suspeitos foram detidos e estão sendo averiguados.

Na madrugada desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, quatro ladrões armados, usando camisetas para encobrirem os rostos, invadiram uma casa na rua André Perine e dominaram os moradores que estavam dormindo.

O casal foi rendido na cama sob a mira de armas. “Eles colocaram travesseiros em nossas cabeças e pediram para não gritar”, contou uma das vítimas.

Da casa, os ladrões levaram joias, aparelhos televisores e dinheiro. Na fuga, roubaram um veículo jeep, preto, que estava na garagem.

No período da manhã, por volta das 9 horas da manhã, uma viatura policial deparou com o carro roubado, mas o ocupante conseguiu fugir, correndo.

No entanto, segundo o Tenente Carvalho, da 1ª Companhia, ‘graças a colaboração de populares, trabalho de inteligência e a troca de informações com a Polícia Civil’, os militares conseguiram identificar os membros da quadrilha, alguns deles com passagem pela Fundação Casa, onde estiveram internados pela prática de roubo.

“Eles vinham efetuando os roubos reiteradamente e sempre juntos”, contou o oficial.

No final da tarde, patrulhando as ruas da vila Progresso, os policiais localizaram um veículo Corsa tendo no seu interior os suspeitos pelos assaltos.

O motorista tentou fugir, mas na rotatória da avenida Teotônio Vilela com a avenida Dom Antônio, em razão do trânsito, o carro foi cercado por várias viaturas policiais.

Três pessoas foram presas e uma arma, que esta sob o banco do veículo usado na fuga, foi apreendida.

Minutos depois, outros dois suspeitos foram detidos.

Até o início da noite, quando a ocorrência era registrada no Plantão Policial, os produtos roubados ainda não haviam sido recuperados.

Segundo o Tenente Carvalho, o trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil é tentar elucidar outros casos e recuperar os produtos roubados.

Os ladrões já foram reconhecidos por terem praticado assalto à residência no Portal São Francisco.

Algumas vítimas de roubos nas últimas semanas seriam chamadas pela polícia para tentar reconhecer os criminosos.

Veículo roubado na madrugada desta quarta-feira foi recuperado