Polícia Civil esclarece autoria de três assaltos

A Delegacia de Polícia de Cândido Mota esclareceu a autoria de três assaltos ocorridos em estabelecimentos comerciais daquele município nos últimos quinze dias.

Após o registro dos crimes, praticados no período de 26 de maio a 02 de junho, o Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Cândido Mota iniciou o trabalho de investigação e conseguiu identificar três suspeitos pelos roubos.

Com base no resultado das investigações e diligências, o delegado de polícia de Cândido Mota representou pela expedição dos mandados de busca e apreensão, que foram autorizados pela Justiça e cumpridos na manhã desta sexta-feira, dia 10 de junho, em conjunto com policiais militares.

Durante o cumprimento da ação judicial, foram apreendidos calçados e roupas utilizados pelos investigados na prática dos crimes, além de um aparelho de telefone celular e R$ 930,00 em dinheiro.

O trio de suspeitos -todos adolescentes- foi conduzido à delegacia.

Acompanhados de seus representantes legais, eles confessaram os roubos a três estabelecimentos comerciais.

Telefone e dinheiro apreendidos com os adolescentes

Imagem: Polícia Civil