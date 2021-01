PM emite nota à imprensa sobre pedido de doações em nome da instituição

Sem dar detalhes sobre o que estaria ocorrendo no município, a respeito de supostos pedidos de doação ou contribuição financeira em nome da instituição, o comando do 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede em Assis, encaminhou uma nota à imprensa para ser divulgada à comunidade. Diz à nota:

NOTA DE IMPRENSA

O 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Assis e responsável pelo policiamento ostensivo preventivo em treze municípios de nossa região, informa que a Polícia Militar do Estado de São Paulo não autoriza a ninguém solicitar colaborações ou doações em nome da Instituição.

Qualquer pedido, solicitação ou outra forma de angariar recursos em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não tem iniciativa e nem apoio da Corporação.

A fim de dirimir possíveis dúvidas sobre a veracidade das informações apresentadas por qualquer pessoa que se apresente solicitando benefícios, insumos ou outros tipos de vantagens em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo, solicitamos que entrem em contato com a sede do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior pelo telefone (18) 3322-2750.