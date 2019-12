Pedreiro morre quatro dias após sofrer coice de cavalo

Um pedreiro de 52 anos de idade morreu quatro dias após ter sofrido um coice de cavalo.

Osvaldo José de Moura, de 52 anos de idade, morador da rua Osvaldo Cruz, foi vítima do coice do animal no final da tarde de quinta-feira, dia 12, quando estava na chácara Yamada, na vila São Benedito.

Em razão da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Assis, onde não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira.

Um cunhado da vítima, que é policial militar, procurou o Plantão Policial e contou ao delegado José Roberto de Oliveira que Osvaldo sofreu um coice no abdome quando tentou puxar a corda presa ao cavalo, sendo socorrido e levado para o atendimento médico. No momento do acidente, somente seu filho estava na chácara.

Constatada a morte, o delegado plantonista requisitou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, onde foi realizado o exame necroscópico.

O laudo pericial, que deverá apontar a causa da morte, deve ficar pronto em 30 dias.

O velório do pedreiro Osvaldo José de Moura, de 52 anos, acontecerá na Catedral de Assis, de onde sairá o féretro às 16 horas. O sepultamento foi marcado para às 16h30, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Sepultamento acontecerá às 16h30, no Cemitério da Saudade