No último sorteio do ano, mais um prêmio do Hiper Saúde para Assis

Teve ganhadora de Assis no último sorteio do ano promovido pelo Hiper Saúde Bauru.

O prêmio principal de R$ 1 milhão foi para a cidade de São Manuel.

A mais nova milionária do interior do estado de São Paulo é Regina Pereira que, por incrível coincidência, mora justamente na vila Rica.

Para Assis, saiu mais um prêmio de R$ 10 mil. A ganhadora é a jovem Ana Carolina Raposo, moradora da rua José Augusto Piovezani, no jardim San Fernando do Valley. Ela dividiu o prêmio com Macatuba.

Ambas já estiveram na cidade de Bauru, nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, para providenciarem a documentação visando receber o prêmio.

São quase quatro meses consecutivos onde todo domingo algum morador de Assis foi sorteado.

O próximo sorteio agora será apenas no dia 5 de janeiro de 2020.

Quem adquire o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de colaborar com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú, concorre a valiosos prêmios.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer!

Boa sorte a [email protected]!

Ana Carolina, de Assis, dividiu o prêmio de R$ 10 mil