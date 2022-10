Morre o professor William Floter, marido de Maria José, desaparecida há 32 dias

Parece inacreditável.

É muita tristeza para uma família só em tão pouco tempo.

O professor aposentado de Matemática, William de Almeida Floter. de 73 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira, dia 26 de outubro, sem conseguir descobrir o paradeiro de sua esposa, Maria José Floter, que está desaparecida há 32 dias.

Desde a tarde do sábado, 24 de setembro, William e sua filha, Fernanda Floter, apelavam por orações e buscavam qualquer informação que pudesse auxiliar na localização de Maria José, que sofre de Alzheimer.

Na manhã desta quarta-feira, o professor William postou uma mensagem em sua rede social para agradecer a Gráfica Triunfal pela impressão de centenas de panfletos com a fotografia e pedido de informações de sua esposa Maria José:

“Meus amigos, acabei de receber, como cortesia, cerca de 600 cartazes impressos e doados pela Gráfica TRIUNFAL de ASSIS, que serão distribuídos em várias cidades para ajudar na procura pelo paradeiro da Maria José da Silva Floter, minha esposa, que está desaparecida desde 24/09/2022. Portanto, deixo aqui registrado os agradecimentos da família Floter pela inestimável colaboração dos proprietários da Gráfica TRIUNFAL de ASSIS“, escreveu ele.

Horas depois, um novo pedido de ajuda foi redigido pelo professor William: “Compartilhem esse folheto para que a notícia sobre o desaparecimento de minha esposa, Maria José, chegue em outras regiões. O tempo é inimigo da Maria José, que está sem tomar seus medicamentos para tratamento do mal de Alzheimer e pode ser que ela esteja perambulando, sem destino, por cidades que não conhecem o drama que a família Floter está vivendo. Por favor, nos ajudem. Gratos“, escreveu, junto com a imagem dos panfletos.

Ainda pela manhã, o professor William foi visto em frente sua residência, na rua Santa Cecília, conversando com vizinhos e distribuindo panfletos na incansável busca pela esposa.

À tarde, em sua casa, ele teve um mal súbito, sofreu uma queda e precisou ser socorrido e transportado à Unidade de Pronto Atendimento, no Jardim Aeroporto, onde uma parada cardiorrespiratória lhe interrompeu a vida, exatamente às 17h50.

A filha Fernanda, que trabalha e reside em Londrina, foi comunicada sobre o mal súbito do pai e viajou para Assis, ainda sem saber da morte. Ela só foi informada do óbito no início da noite, por familiares, quando chegou à UPA.

No final do ano de 2020, Fernanda perdeu a irmã Adriana Floter, vítima de câncer.

Agora, sem a irmã e o pai, Fernanda continuará tentando desvendar o mistério que o seu pai não conseguiu: onde está Maria José da Silva Floter.

VELÓRIO – O professor aposentado de matemática, William de Almeida Floter, será velado a partir dos primeiros minutos desta quinta-feira, dia 27, na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O horário do sepultamento será definido pelo Cemitério Municipal da Saudade nas primeiras horas da manhã de quinta-feira.

