Morre o mecânico ‘Catarino’

Morreu no início da tarde desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, no Hospital Regional de Assis, onde estava internado há alguns dias, o mecânico de automóveis Cremilton Rodrigues Martins, de 53 anos de idade, que tinha o apelido de ‘Catarino’.

Nos últimos meses, ele estava trabalhando numa oficina localizada na avenida Getúlio Vargas, na vila Glória. Cremilton ‘Catarino’ morava no Conjunto Habitacional ‘Irmã Catarina’, conhecido como ‘Cecap’.

Ele é pai do padre Leandro Martins, que encontra-se na Itália estudando.

O corpo será velado no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, e o sepultamento acontecerá neste sábado, no Cemitério Municipal de C. Mota, em horário a ser definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

