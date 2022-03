Morre Doutor Manoel Pereira Nascimento

Morreu na manhã deste sábado, dia 5 de março, aos 84 anos de idade, em Guarapuava, no Paraná, onde estava residindo atualmente com a família, o delegado de polícia aposentado e advogado Manoel Pereira do Nascimento.

‘Doutor Manoel‘, como era respeitosamente chamado pelos amigos, também teve atuação destacada em várias entidades assistenciais no município de Assis e na região.

O corpo será transladado para Assis e será velado na Loja Maçônica Ordem e Justiça, na avenida Otto Ribeiro, no Jardim Europa.

O sepultamento deve acontecer na tarde deste domingo, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

