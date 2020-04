Morre bancário, que estava internado com suspeita de coronavírus

Morreu no final da tarde desta quarta-feira, dia 8 de abril, aos 55 anos de idade, o gerente da agência do Banco Itaú, Claudinei Pereira da Silva, que encontrava-se internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade de Assis, com suspeita de coronavírus.

Ele é um dos casos suspeitos de Assis, que a Secretaria Municipal da Saúde aguarda a confirmação do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

O bancário deu entrada naquela unidade hospitalar no domingo, dia 22 de março, com sintomas de gripe e pneumonia.

Em razão de outros funcionários da mesma agência terem sentido sintomas semelhantes, o Sindicato dos Bancários de Assis chegou a pedir a interdição do estabelecimento, mas a gerência se antecipou e a unidade ficou fechada por cerca de 15 dias, tendo sido reaberta na semana passada.

A Prefeitura Municipal de Assis e o Hospital e Maternidade de Assis ainda não se manifestaram sobre a morte.

Morte suspeita por coranavírus registrada no Hospital e Maternidade de Assis