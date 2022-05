Moradora do Jardim Canadá ganha R$ 15 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais cinco prêmios para Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru deste final de semana totalizaram R$ 18 mil a quatro moradores da cidade.

No sorteio realizado na manhã deste domingo, dia 15 de maio, em Bauru, com transmissão ao vivo pela TV Record, a moradora do Jardim Canadá, Carla Portela, foi a única premiada do segundo sorteio e ganhou a importância de R$ 15 mil. Nesta segunda-feira, ela viajou para Bauru e recebeu o seu prêmio (foto) na sede do Hiper Saúde Bauru.

GIRO – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, foram mais três premiados de Assis. Cada um deles faturou R$ 1 mil.

Na rodada número 10, a senhora Umbelina, moradora da vila Progresso, foi a premiada.

Na rodada seguinte, número 11, foi a vez do assisense Marcelo ser o contemplado e ganhar R$ 1 mil.

Moradora do Conjunto Habitacional Nova Assis, Luzia, que adquiriu sua cartela na Mercearia Mato Grosso, também garantiu R$ 1 mil ao ser a sorteada na rodada 26.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!

Imagem: Divulgação