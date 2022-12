Moradora da região é premiada e ganha R$ 10 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais um atrativo prêmio do Hiper Saúde Bauru distribuído para uma moradora na região de Assis, além de mais três contemplados no ‘Giro da Sorte’.

Neste domingo, dia 4 de dezembro, a jovem Khaila, que mora no Parque das Nações, em Paraguaçu Paulista, foi premiada no primeiro sorteio e ganhou R$ 10 mil. Ela adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru no Supermercado Bom Preço.

O prêmio principal do sorteio deste domingo, no valor de R$ 300 mil, saiu para a cidade de Marília. O felizardo foi Oseas, que mora no bairro Palmital e adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru no Minimercado Alvorada.

GIRO – Nas 30 rodadas do ‘Giro da Sorte’, foram distribuídos mais três prêmios para a região.

Na 7ª rodada, Misael, morador da vila Pires, em Cândido Mota, foi sorteado de ganhou R$ 1 mil. Ele adquiriu o seu Título de Capitação do Hiper Saúde Bauru na ‘Loja da Cleide’.

Na rodada 12, o contemplado foi o paraguaçuense José, que mora no Jardim Aeroporto. Ele comprou sua cartela do Hiper Saúde Bauru com o vendedor ‘Zé Pernambuco’, na praça da Matriz, e ganhou R$ 1 mil.

Na 27ª rodada, a premiada foi Enedina, moradora do Jardim Paraná, em Palmital. Ela adquiriu seu Título de Capitalização na loja ‘Animais e Cia’ e ganhou R$ 1 mil.

No sorteio deste domingo, dia 4 de dezembro, no total, foram R$ 13 mil distribuídos para a região de Assis.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

MEIO MILHÃO – No próximo sorteio, domingo, dia 11 de dezembro, o prêmio principal será de R$ 500 mil. Antes, haverá prêmios de R$ 100 mil no primeiro sorteio, R$ 200 mil no segundo sorteio e R$ 200 mil no terceiro sorteio. No total, serão R$ 1 milhão em prêmios nos quatro sorteios.

Também haverá 15 motocicletas Honda CG 160 cilindradas, Start, nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

As cartelas do Hiper Saúde Bauru já estão à venda em toda a região.

Khaila, de Paraguaçu Paulista, ganhou R$ 10 mil no Hiper Saúde Bauru