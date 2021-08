Morador da vila Ribeiro é premiado no Giro da Sorte

Mais um prêmio para a cidade de Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

Neste domingo, dia 1º de agosto, Eliseu Luquini, morador da rua Fagundes Varela, na vila Ribeiro, foi o contemplado na 20ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 1 mil.

Paraguaçu Paulista também teve um ganhador. Luiz Araújo Ribeiro, que mora na rua José Cação, na vila Marin, ganhou R$ 1 mil ao ser contemplado na 17ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

O principal prêmio do sorteio realizado neste domingo saiu para a cidade de São Miguel Arcanjo. Débora Duarte de Almeida adquiriu sua cartela por apenas R$ 10,00 e ganhou a importância de R$ 250 mil, que já foi depositado em sua conta corrente na manhã desta segunda-feira.

DIA DOS PAIS – O prêmio principal do próximo sorteio do Hiper Saúde neste domingo, dia 8 de agosto, quando será comemorado o ‘Dia dos Pais’ é bastante atrativo: R$ 600 mil, além de 50 rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 5 mil por rodada.

As cartelas, ao custo de R$ 25,00, já estão à venda nos postos de distribuição de Assis e região.

Relação dos ganhadores do Hiper Saúde Bauru