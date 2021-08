Morador da vila Nova Florínea divide prêmio de R$ 20 mil

Mais um final de semana com prêmios do Hiper Saúde Bauru para Assis. Foi a 21ª semana consecutiva de sorteios proporcionando alegria aos assisenses.

Neste domingo, dia 8 de agosto, ‘Dia dos Pais’, um morador da vila Nova Florínea, que comprou sua cartela na Mercearia Vieira, no Jardim Eldorado, teve o seu nome contemplado no terceiro sorteio e dividiu a importância de R$ 20 mil com um bauruense.

Sebastião Madeira Lourenço, que mora na rua Joto Casadio, viajou para Bauru nesta segunda-feira e já recebeu o seu prêmio (foto).

GIRO DA SORTE – O sorteio deste domingo do Hiper Saúde Bauru também premiou dois assisenses e uma moradora de Echaporã nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, que programou uma premiação especial.

Cristiano Alves de Almeida, que mora na rua Alcebíades José Nogueira, na vila Cláudia, adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru no Mercadinho Triunfo, foi contemplado na 39ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e faturou a importância de R$ 5 mil.

Martinho dos Santos Costa, morador da rua Natal Travaglia, no Jardim Eldorado, comprou sua cartela com o vendedor Julinho, do Terminal Rodoviário, foi sorteado na penúltima rodada do ‘Giro da Sorte’ e também ganhou R$ 5 mil.

Uma cartela comprada em Assis, com o vendedor Hélio, no Supermercado Superbom, na avenida Abílio Duarte de Souza, foi sorteada na 34ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e proporcionou o prêmio de R$ 5 mil à Gerusa da Silva Costa, que mora numa granja situada na SP-333, no município de Echaporã.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios atrativos, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Ganhador exibe o prêmio que dividiu com morador de Bauru

Imagem: Divulgação