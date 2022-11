MISTÉRIO – Carro de homem desaparecido é abandonado em Assis

O carro de um homem, que está desaparecido desde terça-feira de uma cidade no Paraná, foi encontrado abandonado em Assis na manhã desta quinta-feira, dia 10 de novembro.

Por volta das 8h30 da manhã, policiais rodoviários realizavam patrulhamento na rodovia Miguel Jubran, em Assis, quando avistaram um veículo Gol, vermelho, quatro portas, abandonado à margem da estrada, no km 409, na vicinal que dá acesso à vila Prudenciana, nas proximidades do antigo Frigorífico Cabral.

Quando se aproximaram, os policiais notaram que o automóvel, placas de Marialva-PR, estava com a porta traseira do lado direito quebrada. O carro estava sem os bancos e sem bateria, mas a chave de ignição permanecia no contato. Toda a parte elétrica do veículo estava danificada.

Com base nas letras e números das placas, ALE-3679, Marialva-PR, a Polícia Rodoviária realizou uma pesquisa no sistema, mas não havia queixa de furto ou roubo do carro.

Com base na consulta, os policiais descobriram o nome do proprietário, entraram em contato com Marialva e descobriram que o proprietário Sidney Vieira, de 48 anos, conhecido pelo apelido de ‘Fofinho’, está desaparecido desde a terça-feira.

Segundo a imprensa de Marialva, Sidney Vieira reside com a mãe no Conjunto ‘Renato Húngare, em Marialva’. Ele é solteiro e não tem filhos.

Sidney Vieira é funcionário de uma empresa que funciona nas proximidades do antigo pedágio entre Marialva e Mandaguari.

Na noite de terça-feira, dia 8 de novembro, após trabalhar normalmente, Sidney jantou, descansou um pouco e, em seguida, disse que “sairia para tomar um ar”.

Trajando o uniforme da empresa que trabalha ‘DR’, Sidney saiu com seu Volkswagen Gol, cor vermelho, ano 2003, placas ALE-3679, em rumo desconhecido.

Desde então, o homem não atende as ligações telefônicas e não visualiza mensagens.

A família está aflita e procurou a Delegacia da Polícia Civil de Marialva para registrar um Boletim de Ocorrência.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Sidney deve ser repassada ao portal Notícias de Marialva, (44) 99734-7144, ou diretamente com a sua irmã, Cristina, (44) 99895-7785.

