Mais dois assisenses são premiados no ‘Giro da Sorte’

Mais um final de semana com prêmios do Hiper Saúde Bauru para a cidade de Assis.

Neste domingo, dia 20 de setembro, mais dois assisenses foram sorteados na rodadas do ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru.

Cada um deles ganhou a quantia de R$ 1 mil em dinheiro.

Edson Roberto Bernardino, morador da avenida Siqueira Campos, na vila Operária, adquiriu sua cartela no ‘Quiosque do caldo de cana do Alemão’, na avenida Marechal Deodoro, esquina da Sabesp.

O outro ganhador do ‘Giro da Sorte’ foi Carlos Roberto Viel, morador da rua Apucarana, no Jardim Paraná. Ele adquiriu o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru no posto de venda ‘MM’, no avenida Max, na avenida Dom Antônio.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

A cartela premiada foi vendida no quiosque do ‘Caldo de Cana’