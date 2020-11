Mais cinco assisenses são premiados no Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com muitos prêmios do Hiper Saúde distribuídos para Assis e cidades da região.

Cinco assisense foram contemplados com prêmios no sorteio realizado neste domingo, dia 22 de novembro.

Nas rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1 mil, foram sorteados três moradores de Assis.

Paulo Chichinelli, morador da rua Alcebíades José Nogueira, na vila Cláudia, faturou R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’.

Adriano da Silva Elisiário, que mora na Chácara Fortuna, também foi contemplado no ‘Giro da Sorte’ e ganhou o prêmio de R$ 1 mil.

José Russo, morador da vila Glória, na rua Ademar de Barros, foi o terceiro assisense premiado no ‘Giro da Sorte’ e também ganhou R$ 1 mil.

Um morador de Marília, Ivanildo Tavares de Lima, que passou por Assis durante a semana e adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru na Casa de Carnes do Parque Universitário, também foi premiado em R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’.

Outros dois moradores da região também ganharam R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’: Mauro Cavalari Júnior, da rua Maracanã, em Paraguaçu Paulista, e William Rafael Oliveira Fernandes, do bairro São José, em Palmital.

Leandro Silva Oliveira, morador da rua José Rodrigues Leme, adquiriu sua cartela em Assis e dividiu o valor de um veículo Fiat Mobi Easy, com outros três ganhadores.

O principal prêmio do sorteio deste domingo, um veículo Honda Civic, 0 km, e mais a quantia de R$ 50 mil também saiu para Assis.

O felizardo foi Valdeci Silveira, morador da rua Ademar de Barros, na vila Glória. Ele adquiriu o seu Certificado de Contribuição no posto de venda ‘M&M’, do Avenida Max, na avenida Dom Antônio.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer em Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer!