Mais cinco assisenses são premiados no ‘Giro da Sorte’

Mais um final de semana com vários prêmios do Hiper Saúde Bauru para moradores de Assis.

Neste domingo, dia 23 de fevereiro, cinco assisenses foram premiados no ‘Giro da Sorte’ e faturaram R$ 1 mil cada um.

O atrativo prêmio principal de R$ 200 mil saiu para um morador da cidade de Ibitinga. Luciano A. Morini adquiriu seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru com os revendedores Letícia e Wilson e terá os R$ 200 mil depositados em sua conta bancária.

Dos 30 ‘Giros da Sorte’ do final de semana, cinco saíram para Assis. “Provamos, mais uma vez, que Assis é uma cidade abençoada e de muita sorte”, comemorou o representante do Hiper Saúde Bauru em Assis, Lauro Valim.

Os premiados de Assis foram:

Thales Guilherme Gonçalves de Oliveira, morador da rua São João, na vila Souza. Ele comprou seu título no ‘Avenida Max’, com a banca de revenda do Maurício.

Aldivina Venâncio Ferreira, que mora no Parque das Acácias, na rua Crisântemos, comprou seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Bar e Empório Sakuraba’, na avenida Getúlio Vargas, na vila Glória.

Maria Aparecida Crispin Pontes, moradora do Jardim Aeroporto, na rua Osmar Luchini, adquiriu sua cartela com o revendedor Hélio, no ‘Supermercado Super Bom’, na avenida Abílio Duarte de Souza, no Jardim Aeroporto.

O quarto assisense premiado foi José Carlos Ananias, que mora na rua Leonor, na vila Ribeiro.

Por fim, a moradora da rua Santa Cecília, na vila Cecília, Maria Carmelita Garcia também faturou R$ 1 mil no Giro da Sorte.

São mais de 20 semanas consecutivas com prêmios destinados a moradores da cidade de Assis.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer!