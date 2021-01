Luis Otávio ‘Echaporã’ é campeão brasileiro sub-20 pelo Atlético Mineiro

O meio campista Luis Otávio ‘Echaporã’ sagrou-se campeão brasileiro de futebol pelo Clube Atlético Mineiro, ao derrotar, na cobrança de penalidades máximas, o Athlético Paranaense, neste final de semana.

Em referência à sua cidade natal, Luís Otávio é conhecido no elenco do ‘Galo’ e pela imprensa de Belo Horizonte como ‘Echaporã’.

Bastou o título nacional, para que a população da vizinha cidade de Assis pudesse se manifestar nas redes sociais: “Orgulho de Echaporã, o atleta Luis Otávio é Campeão Brasileiro sub 20 com a equipe do Atlético Mineiro. ‘Echaporã’ assim é chamado. Nosso orgulho. Parabéns aos pais, que nunca mediram esforços para ajudar o filho e serve de incentivo a nós!”, comemorou Dudu Silva.

O treinador assisense Fernando Santos, o Fernandinho, que conhece bem o atleta, também usou sua rede social para cumprimentar o atleta Luis Otávio ‘Echaporã’ pelo título nacional da categoria.

O TÍTULO – O Atlético-MG sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 ao derrotar Athletico Paranaense, nos pênaltis, por 5 a 4.

A decisão ocorreu neste domingo, dia 24 de janeiro, no mini-estádio do CT do Caju, em Curitiba.

No tempo normal, o Furacão venceu por 1 a 0, com gol de Rômulo, anotado aos 40 minutos do segundo tempo.

A vitória paranaense igualou os confrontos já que o Atlético-MG havia vencido o primeiro jogo, em Belo Horizonte, por 2 a 1.

Na disputa de pênaltis, o Atlético Mineiro, do meio campista ‘Echaporã, acertou as cinco cobranças, enquanto o clube paranaense errou a terceira cobrança, na defesa do goleiro Gabriel Delfim.

Luis Otávio ‘Echaporã’, campeão brasileiro sub-20 pelo Atlético -MG