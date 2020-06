Lúcido, ‘seo’ Benício morre perto de comemorar 104 anos

Morreu na tarde deste sábado, dia 6 de junho, aos 103 anos de idade, vítima de pneumonia, o contador de causos e apaixonado por política, Benício Pereira de Oliveira.

Ele morreu completamente lúcido”, contam os netos.

Mineiro, ‘seo’ Benício, era um assisense de coração.

Ele já estava se preparando para receber os convidados e comemorar os 104 de idade, ainda neste mês de junho.

A decoração da festa não poderia ser outra: bandeira do Corinthians desfraldada atrás da mesa do bolo ostentando as velas indicando uma histórica marca de vida.

Toalhas e bexigas só nas cores do seu time do coração: preto e branco.

Pai de 10 filhos, avô, bisavô e tataravô, Benício Pereira de Oliveira era exemplo de trabalhador. Foi agricultor, construtor e catador de reciclagem.

Nos últimos anos de sua vida, numa casa simples localizada na vila Rodrigues, ele adorava receber visitas, tocar violão, cantarolar e contar histórias. Era um apaixonado por política e comentava fatos pitorescos dos mais antigos aos mais recentes prefeitos.

Ano passado, com 103 completados, ele surpreendeu aos netos quando pediu: “Me levem no Cartório Eleitoral. Quero fazer a biometria e poder votar para prefeito e vereador”, que ele garantia já ter decidido.

“Ele estava lúcido. Votou na última eleição. Fez Biometria para votar na próxima eleição”, contou Marcos Rauseo, um dos netos.

“Ele era bom de prosa. Agora, só nos restam as saudades”, lamentam os filhos, netos, bisnetos e tataranetos, que acompanharam o sepultamento na tarde deste domingo, no Cemitério Municipal da Saudade.

‘seo’ Benício morreu aos 103 anos