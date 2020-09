Jornalista coloca Assis no segundo lugar em contágio de COVID no Brasil entre cidades com mais de 100 mil habitantes

Uma triste e preocupante informação foi dada pelo experiente jornalista Luís Nassif numa transmissão ao vivo (live), na noite desta quarta-feira, dia 16 de setembro.

Dizendo ter mais ‘dados da pandemia do que todos os órgãos de imprensa no país’, ele iniciou a sua transmissão apresentando os números de contágio do novo coronavírus no país naquele dia 16.

O Brasil atingia a marca de 4.419.083 casos desde o início da pandemia e contabilizava um total de 134.106 mortes provocadas pelo vírus.

Só na quarta-feira, dia 16, exibiu Nassif, o país registrava 36.820 novos infectados e mais 987 óbitos decorrentes da doença.

Na sequência da transmissão, o jornalista apresentou os números separados por estados brasileiros e fez um acompanhamento detalhado, mostrando os locais de crescimento e redução dos registros.

Após traçar um panorama dos casos e óbitos por todos as regiões no Brasil, o jornalista Luís Nassif apresentou dados com base em ‘regiões de saúde’ para fazer um cenário dos últimos 30 dias da evolução dos registros de COVID-19.

Logo depois, aos 8 minutos de sua transmissão, surge a surpreendente e triste revelação para os assisenses.

De acordo com os gráficos exibidos na tela (foto abaixo) pelo renomado comunicador Luís Nassif, aparecem as maiores incidências na taxa de contágio entre os municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil.

O gráfico apresenta a região da área norte, no Amapá, na liderança do ranking e na segunda posição o município de Assis, no interior do Estado de São Paulo.

Apesar de exibir o gráfico, o jornalista não comentou os números de cada município.

Gráfico exibido pelo jornalista Luís Nassif nesta quarta-feira

NÚMEROS – Naquele dia 16 de setembro, o boletim oficial divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde de Assis apontava um total de 1.165 pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia e confirmava a 23ª morte pela doença no mesmo período.

Cerca de um mês antes, na segunda-feira, dia 17 de agosto -Assis não divulga boletim no final de semana-, o número oficial de casos positivos de coronavírus na cidade, segundo a Secretaria da Saúde, era de 878 casos, o que representa um crescimento de 287 registros no mês, com média diária de quase 10 novos registros.

FONTE – Você pode acompanhar o comentário o jornalista no link abaixo:



.