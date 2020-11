Governo exonera 18 diretores do PAT e órgão fica sem comando em Assis

Foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de quinta-feira, dia 26 de novembro, a exoneração de 18 servidores estaduais que atuavam na coordenação dos Postos de Atendimento ao Trabalhadores -PAT- nas cidades do interior do Estado de São Paulo.

Na relação dos profissionais exonerados aparece o nome de Marcos Felício Samponi, que dirige o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Assis há 26 anos.

Assim como os demais profissionais, a exoneração causou surpresa a Samponi. “Ainda estamos sem entender os motivos, principalmente num momento em que a população tanto precisa de nossos serviços”, disse ele.

Samponi não soube informar qual será o destino do órgão em Assis.

Ele revelou que os demais servidores do PAT em Assis são cedidos pela Prefeitura Municipal, mas desconhece quem assumirá o comando do serviço.

Nesta segunda-feira, dia 30, só uma funcionária estava trabalhando no órgão no atendimento das pessoas que necessitavam de apoio e orientação para protocolar o pedido de seguro desemprego.



