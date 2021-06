Frente programa passeata contra Bolsonaro em Assis

A Frente pela Democracia e Soberania Nacional, criada por militantes de partidos políticos, sindicalistas, estudantes e trabalhadores de diferentes categorias de Assis, está programando mais um ato público contra o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

Desta vez, os organizadores planejam uma passeata pela avenida Rui Barbosa, no centro de Assis, na manhã deste sábado, dia 19 de junho, mas eles garantem que serão respeitadas todas as medidas sanitárias para evitar a transmissão do novo coronavírus.

O convite orienta os interessados a usarem máscaras, álcool em gel e manterem distanciamento durante o percurso.

Os organizadores estão programando a concentração às 9 horas, na praça da Catedral, e o início da caminhada às 10 horas.

Ato acontece neste sábado, dia 19