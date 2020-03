EXCLUSIVO: Nilson ‘Pavão’ recebe alta e passa a morar no Lar dos Velhos

Entre tantas notícias tristes e preocupantes nos últimos dias, enfim, uma informação para ser comemorada.

O vereador Nilton Antônio da Silva, ‘Pavão, terceiro mais votado nas eleições de 2016 e afastado da Câmara Municipal por recomendação médica, na manhã desta terça-feira, dia 23 de março, recebeu alta hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Assis, onde permaneceu vários dias internado na UTI.

Segundo seu advogado, Rafael de Almeida, Nilson ‘Pavão’ deixa o hospital e será levado para sua nova moradia: o ‘Lar dos Velhos’, na avenida Getúlio Vargas, por requisição judicial.

No entanto, por recomendação da Secretaria Municipal da Saúde, as visitas nas unidades asilares não estão permitidas. “Assim que forem liberadas, somente as pessoas ‘devidamente cadastradas’ poderão visitá-lo”, explicou Almeida.

Nilson Pavão passa a morar no Lar dos Velhos