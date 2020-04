Estado divulga uma morte e quatros casos confirmados de coronavírus em Assis

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou na tarde desta sexta-feira, dia 10 de abril, um novo boletim oficial dos casos confirmados e mortes por coronavírus em todo o Estado de São Paulo.

De acordo com o boletim, em todo o Estado já são 8.216 pessoas infectadas com o vírus e foram registrados 540 óbitos pela COVID-19. No dia anterior, eram 7.480 casos confirmados e 496 mortes.

O município de Assis, no boletim oficial da Secretaria Estadual da Saúde desta sexta-feira, aparece com um caso a mais do divulgado no dia anterior. Agora são quatro pessoas infectadas e uma morte confirmada pelo coronavírus: da senhora de 82 anos, que estava internada no Hospital Regional.

Outras três mortes suspeitas aguardam os resultados do Instituto Adolfo Lutz.

O último boletim oficial da Prefeitura Municipal de Assis foi divulgado só na quinta-feira, dia 9, às 16 horas, e Assis aparecia com três casos positivos e uma morte. Não há previsão da divulgação de novo boletim do município.