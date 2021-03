Em horas, comunidade faz doações suficientes para comprar capacetes que evitam intubação

Horas após a divulgação de uma campanha de arrecadação de recursos financeiros, através de uma ‘vakinha’ virtual idealizada pelos conselhos de mulheres e de jovens empreendedores ligados à Associação Comercial Industrial de Assis, a comunidade fez doações suficientes para comprar cinco capacetes capazes de evitar a intubação de pacientes com doenças respiratórias e COVID-19.

Segundo a empresária Tatiana Rapchan, que preside o Conselho da Mulher Empreendedora, “os cinco capacetes, modelo Elmo, a serem adquiridos com recursos da contribuição da comunidade assisense serão doados à Santa Casa de Misericórdia e à Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva, a UPA do Jardim Aeroporto”.

Ela explicou que o capacete “é um dispositivo de suporte ventilatório não invasivo, capaz de manter uma pressão positiva contínua nas vias aéreas, através da oferta de alto fluxo de oxigênio e ar medicinal, reduzindo o esforço respiratório do paciente e evitando que ele tenha que ser entubado, na maioria dos casos”, contou.

O equipamento, instalado em hospitais e UPAs do Ceará, Amazonas e Minas Gerais apresentou dados animadores, como a redução em até 60% do número de pacientes evoluindo para estado grave que precisariam de intubação.

Segundo os fabricantes, o capacete ‘Elmo’ foi inspirado em modelos desenvolvidos na Itália e EUA. No Brasil, a cooperação entre a empresa ESMALTEC, Universidade de Fortaleza, SENAI, Fundação Edson Queiroz, Governo do Ceará, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Universidade Federal do Ceará, tornou o dispositivo “uma realidade com custo acessível”, dizem.

Os organizadores da campanha virtual em Assis explicam que cada equipamento custa cerca de R$ 1.100,00, enquanto o treinamento para manuseio do capacete, que pode ser feito de maneira virtual, tem um custo adicional de R$ 900,00.

Os membros dos conselhos ligados à ACIA explicaram ainda que cada capacete poderá ser utilizado por até quatro pacientes.

Em poucas horas de divulgação da campanha em redes sociais e nos meios de comunicação, os conselhos da Mulher e dos Jovens Empreendedores, ligados à Associação Comercial, conseguiram recursos suficientes para adquirir cinco capacetes, que já estão sendo encomendados na indústria.

A arrecadação continua para custear os treinamentos. Os interessados podem contribuir acessando o link https://www.kickante.com.br/campanhas/capacetes-elmo-pela-vida-economia

“Qualquer valor é bem vindo. Só temos a agradecer a solidariedade do povo assisense”, finaliza Tatiana.

Capacete ‘Elmo’ pode evitar intubação de pacientes