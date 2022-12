Em cinco minutos, Câmara aprova aumento de salário do próximo prefeito para R$ 25 mil e dos futuros vereadores em R$ 8,5 mil

Em menos de cinco minutos e sem qualquer discussão, a Câmara Municipal aprovou na sessão desta segunda-feira, 12 de dezembro, dois projetos de autoria dos vereadores Delegado Ramão (PSD), Jonas Campos (Republicanos), Gerson Alves (PTB) e Fabinho ‘Alerta Verbal’ (PSD) (foto), reajustando os salários dos políticos a serem eleitos em 2024.

Apenas os vereadores Alexandre Cachorrão (PDT), Vinicius Símili (PDT) e Viviane Martins (PP) votaram contra.

Com isso, o prefeito empossado em janeiro de 2025 receberá R$ 25 mil ao mês. Ao final do mandato de quatro anos, ele terá recebido R$ 1 milhão e 200 mil.

O vice-prefeito e secretários municipais, nomeados em janeiro de 2025, terão salários de R$ 12,5 mil.

Cada um dos 15 vereadores eleitos em 2024 ganhará R$ 8,5 mil mensais.

O presidente do Legislativo receberá R$ 9,5 mil.

Todos os detalhes do aumento de salário dos políticos de Assis você pode ler na edição impressa do Jornal da Segunda que já está chegando às bancas.

Assinando a edição impressa do Jornal da Segundas, com custo anual de apenas R$ 70,00, você está colaborando com o portal JSOL –Jornal da Segunda On Line– que publica, diariamente e de forma gratuita, informações em tempo real.

Vereadores autores da proposta de aumento de salário