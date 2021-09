Edvaldo Santana é atração nesta sexta-feira no canal ‘Português de Assis’

Edvaldo Santana, compositor, cantor, produtor musical e instrumentista brasileiro, é a atração musical do canal ‘Português de Assis’ -no Youtube- na noite desta sexta-feira, dia 3 de setembro, a partir das 19 horas.

O canal, que tem transmissões diárias de segunda a sexta-feiras, é dedicado à notícias da região, mas na sexta-feira sempre há um convidado especial para se apresentar.

O convidado desta noite, Edvaldo Santana, segundo informações do Wikipedia, formou o grupo Caaxió, com os amigos Fernando Teles, Luciano Bongo e Zé Bores, na década de 70.

“Depois de assinar contrato com uma gravadora, a banda passou a se chamar Matéria Prima. O primeiro disco, também chamado Matéria Prima, foi lançado em 1975, com o sucesso Maria Gasolina.

Ao mesmo tempo, Edvaldo iniciava uma amizade com Tom Zé, que o aproximou do grupo da Vanguarda Paulistana. Integrou na década de 1980 o Movimento Popular de Arte, que lançaria um disco coletânea em 1985. Diversificou as parcerias, compondo com Paulo Leminski, Tom Zé, Haroldo de Campos e Arnaldo Antunes. Em 1993, lançou o primeiro álbum solo, Lobo Solitário.”

Vale a pena assistir e ouvir uma boa música!

Basta acessar o Youtube e procurar o canal ‘Português de Assis’.