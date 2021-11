Diocese de Assis anuncia transferência de padres

O início de 2022 será marcado por novas transferências de padres na Diocese de Assis.

O comunicado, assinado pelo chanceler da Cúria Diocesana, padre Alan da Cruz Joaquim, foi divulgado na tarde desta quinta-feira, dia 11 de novembro.

Uma das principais mudanças será a remoção do padre Oldeir José Galdino, que deixará a Catedral de Assis.

As mudanças, “a pedido do Bispo Diocesano, Dom Argemiro de Azevedo, levando em consideração o tempo de provisão dos párocos e as necessidades pastorais das Paróquias, tendo por base o Código de Direito Canônico, bem como a Legislação Complementar da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tiveram uma prévia consulta do Conselho de Presbíteros e de cada um dos sacerdotes envolvidos”, explicou o padre Alan da Cruz.

Veja as transferências e nomeações para o ano de 2022:

Padre Gustavo César Pombal da Silva Granado será o pároco da Paróquia São João Batista, em João Ramalho.

Padre José Martins Cardoso assumirá a paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Maracaí.

Padre Oldeir José Galdino será o pároco da Paróquia São Donato, em Pedrinhas Paulista.

Padre Silvio Eduardo Cardozo assumirá a paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, de Lutécia.

Padre Guilherme Caetano da Silva será o vigário Paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e São Francisco de Assis na Catedral de Assis.

Padre Luciano Vilalba Moura assumirá a paróquia São Vicente de Paulo, a Basílica da vila Xavier.

Padre Alberto Rodrigues dos Santos será o vigário Paroquial da Paróquia São Vicente de Paulo, a Basílica da vila Xavier.

Padre Oldeir Galdino deixará a Catedral de Assis