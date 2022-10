DIA DO PADROEIRO – Apenas coleta de lixo, emergência em saúde e circular funcionam

Nesta terça-feira, 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis, padroeiro da cidade, poucos serviços públicos considerados essenciais funcionam.

Com o decreto de ponto facultativo, Paço Municipal, secretarias de Educação, Saúde, Obras e Serviços, Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Cultura e Esportes estão fechados ao público.

Também não funcionarão escolas municipais e unidades básicas de saúde, que retomam as atividades na quarta-feira, dia 5.

NORMAL – Nesta terça-feira, a unidade do Pronto Atendimento ‘Maria Isabel’ funciona das 7 horas às 18h30 e a UPA ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, funciona normalmente as 24 horas.

O Parque Ecológico ‘João Domingos Coelho’, no Parque Buracão, permanece aberto até às 22 horas.

A coleta do lixo domiciliar e a coleta seletiva têm programação normal, assim como o transporte coletivo da ‘Circular’ e o cemitério da Saudade.

Comércio, supermercados e agências bancárias abrem normalmente ao público neste ‘Dia de São Francisco de Assis’ em Assis.

FÓRUM – Os servidores da Justiça não trabalham nesta terça-feira em razão do ponto facultativo. Eles também comemoram o ‘Dia do Serventuário’. Haverá apenas atendimento dos casos de urgência.

Informações: Assessoria de Comunicação da PMA