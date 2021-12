Curso de ballet do Clube São Paulo estreia festival virtual neste domingo

Acontece na noite deste domingo, dia 19 de dezembro, a partir das 20 horas, a estreia do festival virtual do curso de ballet das alunas do Clube São Paulo de Assis.

Intitulado de ‘As quatro estações’, o festival é resultado das aulas ministradas pela professora Samira Darwiche no ano de 2021.

Ainda por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus, a opção foi repetir o festival de maneira virtual, como já ocorreu em 2020.

“Se puderem estar online no lançamento, a partir das 20 horas, pedimos para compartilhar e interagir, fazendo comentários que serão ao vivo. É uma forma de estarmos incentivando nossas alunas bailarinas”, pediu Samira.

O festival virtual poderá ser assistido a partir das 20 horas na plataforma youtube pelo seguinte endereço: