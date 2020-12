Coopermota adia evento marcado para 2021 devido à pandemia

A direção da Cooperativa Coopermota anunciou na manhã desta quinta-feira, que o tradicional evento ‘Coopershow’, realizado desde 2.007 e que estava programado para ocorrer no início de 2021, foi adiado para 2.022 por conta dos riscos de contágio do novo coronavírus.

Segundo a direção da cooperativa, o evento, que ‘é uma grande vitrine tecnológica para os produtores de uma vasta região, além de ser importante espaço para promover o encontro entre geração, difusão e aplicação de tecnologia’, está adiado para janeiro de 2.022.

A entidade justifica que “o advento da pandemia da COVID-19 dificulta a realização desse momento mágico, presencial, de integração e aproximação entre os elos dessa cadeia regional/nacional de produção do agronegócio’.

Na esperança de que a população será imunizada no próximo ano, a cooperativa já planeja realizar alguns eventos. “Acreditamos que, com o sucesso da vacinação, possamos realizar outros eventos, ainda em 2021, com segurança e responsabilidade no que se refere à preservação da vida dos participantes”, diz um documento assinado pela Comissão Organizadora da Coopershow e da Coopermota.

