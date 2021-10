Concentrado em Jaú, VOCEM está escalado para o jogo decisivo deste sábado

A delegação do VOCEM está concentrada na cidade de Jaú desde o final da tarde desta sexta-feira.

O ‘Esquadrão da Fé’ entrará em campo às 15 horas deste sábado, dia 2 de outubro, no estádio Zezinho Magalhães, para decidir com o XV de Novembro de Jaú qual dos dois clubes avançará às quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’.

Por ter vencido o primeiro confronto, em Assis, o VOCEM entrará em campo com a vantagem do empate, mas uma vitória simples do XV de Jaú classifica o time da casa.

Na manhã deste sábado, no momento em que os atletas realizavam alongamento numa sala improvisada no hotel (foto), por telefone, o técnico Paulo César ‘PC’ confirmou ao Jornal da Segunda que manterá o mesmo time que venceu o primeiro jogo por 1 a 0: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Kaíque, Raphael Stard, Marcus ‘Uberaba’ e João Felipe.

O XV de Jaú terá dois desfalques para o confronto deste sábado: o centroavante Luiz Henrique foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo e o técnico Jean Francisco também acabou recebendo cartão vermelho por reclamações contra a arbitragem no final da partida.

A Federação Paulista divulgou a equipe de arbitragem para o jogo deste sábado. Paulo César Francisco, de 38 anos, apitará, contando com assistência de Samuel Augusto Vieira Paião, de 37 anos, e Everton Luiz Fernandes, de 31 anos.

No dia 19 de agosto, Paulo César Francisco atuou como ‘analista estagiário’ no clássico no estádio Tonicão entre Assisense e VOCEM pela categoria sub-20, vencido pelo time marianinho por 1 a 0, mas ele tem várias atuações nos campeonatos das Série A-2 e A-3 na atual temporada.

A última partida da Segunda Divisão que Paulo César Francisco trabalhou como árbitro principal foi no dia 18 de setembro, coincidentemente no estádio Zezinho Magalhães, quando o XV de Jaú derrotou a Santacruzense, de virada, pelo placar de 2 a 1.

PRIMEIROS CONFRONTOS

VOCEM de Assis 1 x 0 XV de Jaú

Colorado Caieiras 0 x 2 União Suzano

União Mogi 0 x 0 Flamengo de Guarulhos

Catanduva 0 x 0 Rio Branco

Inter de Bebedouro 0 x 1 Matonense

Grêmio São Carlense 1 x 0 Mauá

Grêmio Prudente 2 x 0 Paulista de Jundiaí

Taquaritinga 1 x 1 Independente de Limeira

CONFRONTO DECISIVO

XV de Jaú x VOCEM de Assis

União Suzano x Colorado Caieiras

Flamengo de Guarulhos x União Mogi

Rio Branco x Catanduva

Matonense x Inter de Bebedouro

Mauá x Grêmio São Carlense

Paulista de Jundiaí x Grêmio Prudente

Independente de Limeira x Taquaritinga

Atletas realizavam alongamento na manhã deste sábado