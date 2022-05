Com UTI-Móvel contratada, VOCEM inicia venda antecipada de ingressos a R$ 10,00

O VOCEM assinou um contrato de prestação de serviços de UTI-Móvel com a empresa On Life, de Marília, para o restante das partidas do Campeonato Paulista da Segunda Divisão na temporada 2022. O valor do contrato não foi revelado.

Com a solução do problema que impediu a realização do jogo contra Osvaldo Cruz, no dia 8 de maio, a diretoria mariana iniciou a venda antecipada de ingressos para o jogo contra o líder Grêmio Prudente, neste domingo, dia 29 de maio, às 10 horas, no estádio Tonicão.

Para o confronto, considerado pelo técnico Paulo César ‘PC’ como “extremamente importante” para as pretensões do time mariano, que tenta se manter a na zona de classificação à segunda fase, a diretoria reduziu o preço dos ingressos para R$ 10 até a tarde de sábado e R$ 15 nas bilheterias, no dia do jogo. “A ideia é contar com nosso torcedor no estádio para ajudar o time a vencer”, explicou o presidente Lauro Valim.

Os ingressos do jogo não realizado contra o Osvaldo Cruz não poderão ser trocados para a partida deste domingo. “Tentaremos remarcar uma nova partida contra Osvaldo Cruz. Caso isso não aconteça, estaremos devolvendo o valor do ingresso. Por isso, é importante que o torcedor preserve e guarde seu cupom”, esclareceu o diretor financeiro Fábio Reis.

Os pontos de venda antecipada dos ingressos para o jogo contra o Grêmio Prudente são: Bar do Léo (vila Ribeiro), Bar do Paulinho (vila Prudenciana), Bar do Val (Praça São Benedito), Padaria do Ivo (vila Operária) e Bar do Marcão (vila Operária), além dos torcedores Luis Carlos ‘Japonês’ e Milene Dallacqua, que, voluntariamente, se ofereceram para ajudar.

UTI – O contrato firmado entre VOCEM e On Life foi necessário após o clube ter sido prejudicado pela ausência do veículo de emergência no dia 8 de maio, no estádio Tonicão, em Assis.

Como prevê o Regulamento da Federação Paulista de Futebol, sem a ambulância UTI Móvel no estádio, que, naquela data, era de responsabilidade de uma empresa contratada de Presidente Prudente, o árbitro não permitiu o início da partida entre VOCEM e Osvaldo Cruz.

Além do prejuízo financeiro, o VOCEM corre o risco de perder os três pontos. O Departamento Jurídico do clube aguarda ser citado pela Federação Paulista para recorrer e tentar remarcar um confronto.

APOIO – Para firmar o contrato de prestação de serviço de emergência com a empresa On Life, de Marília, para o restante dos jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a diretoria mariana contou com o apoio da diretora executiva do CIVAP -Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema-, a ex-prefeita de Pedrinhas Paulista, Ida Franzoso, que intermediou as negociações. “O VOCEM agradece o esforço da senhora Ida, que permitiu solucionar esse problema”, registrou o presidente Lauro Valim.

UTI Móvel contratada pelo VOCEM