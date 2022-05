Com tapumes de madeirite, Tonicão é liberado para 500 torcedores de Assis

Graças a uma divisória improvisada, com tapume de madeirite, feito, às pressas, por funcionários da Secretaria Municipal de Esportes, o estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, foi liberado pela Polícia Militar e a Federação Paulista autorizou partidas do Campeonato Paulista da Segunda Divisão com público.

No entanto, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros -AVCB-, homologado pelo Capitão Cláudio Aranda, permite, no máximo, um público de apenas 500 torcedores do time local, além de 250 visitantes e 50 pessoas envolvidas no evento.

Com isso, o estádio Tonicão, inaugurado com cerca de 12 mil pessoas, em março de 1992, encurtou sua capacidade máxima de público para somente 800 pessoas.

INGRESSOS – Para o confronto com o Osvaldo Cruz, neste domingo, dia 15 de maio, a diretoria do VOCEM reajustou os ingressos, mas oferece uma promoção para compra antecipada.

Até a tarde deste sábado, os ingressos custam R$ 15. Na bilheteria, o valor será de R$ 20. Aposentados e estudantes pagam R$ 10.

Os pontos de venda antecipada, até às 15 horas deste sábado, são:

Bar do Léo (vila Ribeiro), Bar do Cesinha (vila Souza), Bar do Marcão (vila Operária), Bar do Paulinho (vila Prudenciana), Bar do Val (Praça São Benedito) e Padaria do Ivo (vila Operária).

Divisória feita de madeirite pela Prefeitura