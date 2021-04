Com mais três óbitos em 24 horas, Assis totaliza 199 mortes por COVID

Não param de subir os números de óbitos provocados pelo novo coronavírus em Assis. Desde o dia 31 de março de 2020, quando foi registrada a primeira morte confirmada por complicações da doença, a cidade contabiliza 199 vidas perdidas pelas mesmas causas.

De acordo com o boletim oficial da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado na manhã desta quinta-feira, dia 15 de abril, as vítimas fatais mais recentes são: um homem de 58 anos e duas mulheres, com 62 e 75 anos, que encontravam-se internadas.

Somente em 15 dias, o mês de abril já totaliza 48 óbitos decorrentes de complicações da doença, o que representa uma média diária superior a três mortes.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, desde o início da pandemia, as unidades de saúde registraram 28.540 notificações. Desse total, 19.598 exames apresentaram resultados negativos, enquanto 7.578 foram confirmados com a doença. De acordo com a Secretaria da Saúde, desse total de pacientes infectados, 6.912 podem ser considerados ‘recuperados’ por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

Nesta quinta-feira, 1.364 pessoas continuavam aguardando resultado de exame ou encerramento de caso.

HOSPITALIZADOS – O boletim da Secretaria da Saúde revelou que, nesta quinta-feira, 102 pacientes estavam internados nos três hospitais de Assis: Hospital Regional, Santa Casa e Hospital e Maternidade.

Desse total de hospitalizados, 64 eram assisenses e 38 moradores da região. Dos pacientes de Assis, 19 estavam em leitos de UTI -nove mulheres e 10 homens-. Nas enfermarias, eram atendidos outros 45 assisenses, dos quais 24 homens e 21 mulheres.

A Secretaria Municipal da Saúde não revela a idade dos pacientes internados.

Cemitério teve mais três sepultamentos com protocolos de COVID