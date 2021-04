Com distanciamento e máscaras, sindicatos programam ato em praça

O ‘Dia Mundial dos Trabalhadores’ será lembrado em Assis com uma atividade na praça da Catedral na manhã deste sábado, obedecendo todas as regras e protocolos da Saúde por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus.

“Estamos em luto pelas mais de 400 mil vidas perdidas no país, mas continuamos na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, inclusive o direito de ser vacinado”, explica o presidente do Sindicato dos Bancários de Assis e Região, Fábio Escobar.

O ato, que deve ter somente a participação de alguns dos representantes de entidades sindicais da região, está marcado para este sábado, dia 1º de maio, a partir das 10 horas.

A ideia dos organizadores é contar com rápidos pronunciamentos de lideranças de algumas categorias e transmitir a manifestação pelas redes sociais, nos canais das entidades sindicais.

“Será um ato diferente. Sem o calor humano das ruas, mas não podemos perder a oportunidade de lembrar essa data histórica, em que a luta e o sangue derramado por muitos operários garantiram avanços para a classe trabalhadora”, explica o professor Nilson Silva, coordenador regional da Apeoesp.

Os discursos, segundo Escobar, também devem denunciar “a omissão do Governo Federal no combate à pandemia, ao deixar de comprar milhões de vacinas no segundo semestre de 2020 e desestimular a população a adotar medidas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento social”, ressalta o dirigente sindical.

Além dos bancários, trabalhadores da educação, comerciários e servidores públicos devem participar do ato marcado para a manhã deste sábado, dia 1º de maio, na praça da Catedral, em Assis.