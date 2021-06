Com 30% de vacinados, Assis tem 11.055 ‘recuperados’ dos quase 12 mil casos de COVID-19

De acordo com o vacinômetro do Governo de São Paulo, que acompanha o ritmo de vacinação contra a COVID-19 no estado, nesta quinta-feira, dia 10 de junho, Assis ultrapassou a barreira dos 30% de imunizados de uma população estimada em 105.087.

Os números oficiais mostram que 31.976 assisenses receberam a primeira dose e 15.681 repetiram a vacina, ficando mais próximos da imunização total.

Como serão vacinados apenas os maiores de 18 anos de idade, essa estimativa populacional reduz cerca de 23% e aumenta, consideravelmente, o percentual de imunizados com a primeira dose.

De acordo com o boletim oficial da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado nesta quinta-feira, Assis totaliza 11.955 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Nas últimas 24 horas, foram 122 novos registros da doença.

Dos quase 12 mil pacientes contaminados com o novo coronavírus, a Vigilância Epidemiológica informa que 11.055 estão recuperados da doença por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

Das 38.392 notificações nas unidades de saúde, 24.709 exames foram descartados para COVID-19.

Nesta quinta-feira, de acordo com a Secretaria da Saúde, 1.733 assisenses aguardavam encerramento de caso ou resultado de exames encaminhados para análise laboratorial.

Com três registros nas últimas horas, o número de óbitos provocados por complicações da COVID-19 em Assis chegou a 328.

Só nos dez dias de junho, foram 30 mortes.

As mais recentes vítimas fatais da doença são: uma mulher com 37 anos de idade e dois homens de 42 e 89 anos.

A morte de um paciente do sexo masculino, de 72 anos, continua sendo investigada a causa.

INTERNADOS – O boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde mostrou um total de 144 pacientes hospitalizados na cidade nesta quinta-feira, sendo 84 assisenses e 60 moradores da região.

Dos pacientes de Assis, 21 estavam em leitos de UTI -cinco mulheres e 16 homens- e 63 eram atendidos em enfermaria, sendo 26 homens e 37 mulheres.