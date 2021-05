Com 139 internados, Assis volta a beirar colapso hospitalar

Assis viveu nesta quarta-feira, 12 de maio, o terceiro pior dia da pandemia em quantidade de pacientes hospitalizados com COVID-19.

De acordo com o boletim oficial da Secretaria Municipal da Saúde eram 139 pacientes internados nos três hospitais da cidade -Hospital Regional, Santa Casa e Hospital e Maternidade de Assis-, além das pessoas atendidas na UPA do Jardim Aeroporto aguardando transferência.

Antes, os dois piores dias em quantidade de internações foram em 7 de abril, com 180 hospitalizados, e 5 de abril, com 140.

Os números mostram que a cidade volta a sofrer um colapso hospitalar, com a falta de leitos para atender todos os pacientes.

Dos 139 internados nesta quarta-feira, 50 são assisenses e 89 moradores da região.

Dos pacientes de Assis, dez estavam em leitos de UTI, sendo três mulheres e sete homens.

Nas enfermarias, eram atendidas 40 pessoas de Assis, das quais 19 mulheres e 21 homens.

A quantidade de novos casos positivos da doença também voltou a subir. Com 94 registros, num curto período de 24 horas, Assis ultrapassa a casa das nove mil pessoas infectadas.

São 9.085 casos confirmados de COVID, dos quais, segundo a Secretaria da Saúde, 8.604 podem ser considerados ‘recuperados’ por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

Das 32.006 notificações abertas nas unidades de saúde, desde março de 2020, 22.421 exames apresentaram resultados negativos.

Nesta quarta-feira, dia 12 de maio, 500 pessoas aguardavam resultado de exames e encerramento de caso.

ÓBITOS – Com mais duas mortes nas últimas horas, de um homem de 58 anos e uma mulher com 63, Assis chega a 249 vidas perdidas desde o início da pandemia. A morte de um homem de 66 anos, ocorrida no dia 9 de maio, continua sendo investigada a causa.

77 – Atualizado às 8h51