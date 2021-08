Cinzas de ‘Alemão’, vítima da COVID, são lançadas ao mar pelos familiares

Na manhã deste sábado, dia 14 de agosto, esposa, filhos e familiares de Wagner Gutierrez, o ‘Alemão’, de 59 anos, que morreu dia 31 de maio, na UTI da Santa Casa de Assis, vítima de complicações da COVID-19, espalharam suas cinzas nas ondas do mar.

Nas redes sociais, a esposa Márcia escreveu: “Vai pegar as ondas onde você mais amava. Segue em paz e me espera.

Você é muito amado por aqui!”, declarou.

Em emocionante cerimônia, que contou com familiares de Assis, Platina, Londrina e São Paulo, as cinzas de Wagner Gutierrez, o ‘Alemão’, foram atiradas nas ondas do Oceano Atlântico, na praia em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde ele costumava passar as férias no verão.

Familiares foram até Santa Catarina

