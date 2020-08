Cinco sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, 19 de agosto

Há cinco sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 19 de agosto, em Assis.

No Cemitério ‘Morada da Colina’, no Jardim Canadá, às 9 horas, acontece o sepultamento do senhor Roberto Santana, de 68 anos de idade, que morava na rua José Paes Maldonado.

O sepultamento da senhora Alzira Conti Garcia, de 84 anos, que morava na rua Marcone, na vila Rodrigues, ocorreu por volta das 8h30, no Cemitério Municipal da Saudade.

A senhora Dirce Paes Alevato, de 86 anos, moradora da rua José Coelho Barbosa, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento está marcado para às 10 horas, no Cemitério da Saudade.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Benedita Ferreira Rossito, de 80 anos, que está sendo velada no próprio Cemitério Municipal da Saudade.

No Cemitério da Saudade, no início da tarde, às 13 horas, acontecerá o sepultamento do senhor João Furlan, de 76 anos, morador da rua Luís Nóbile, na vila Souza.

Em Florínea, no início da manhã, foi sepultada a senhora Gilda Faccini Ferraz, de 93 anos, que morava na rua Amaro José da Silva.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, acontece o sepultamento do senhor Benedito José Faustino, de 76 anos, morador da rua Antônio Conti. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!