Câmara gastará R$ 587 mil com nova garagem e reforma

Em áudio encaminhado ao programa Acorda Assis, na rádio Interativa FM, o suplente de vereador Ernesto Benedito Nóbile, que ocupa a vaga do titular Nilson Antônio da Silva ‘Pavão’ – abrigado no Lar dos Velhos e afastado da função por recomendação médica-, noticiou a reforma e ampliação da garagem da Câmara Municipal de Assis.

A versão eletrônica do Diário Oficial do Município publicou o extrato do contrato assinado pela presidente da Câmara Municipal, Elizete Mello da Silva “Professora Dedê”, com a empresa Carolina Spinosa Mossini Construções, situada na cidade de Platina.

O valor total das obras, que incluem a ampliação da garagem, será de R$ R$ 587.721,62.

O JSOL –Jornal da Segunda On Line– entrou em contato com a diretora da Câmara Municipal de Assis, a servidora Daniela Beszon, para saber quais obras serão realizadas. Ela antecipou que não se trata apenas da construção de uma nova garagem. “Na realidade, será um conjunto de obras, que estavam projetadas desde 2.019”, adiantou.

Daniela detalhou que o valor total da obra implica na realização de vários serviços: “reforma da canaleta de água pluvial, que passa ao lado do alambrado; construção de uma ampla garagem com capacidade para os quatro veículos e a motocicleta da frota oficial do Legislativo, conforme sugeriu um auditor do Tribunal de Contas para manutenção e preservação do patrimônio público, evitando que os veículos se deteriorem; reforma do pátio, com a substituição da pavimentação por um piso permeável; troca de todo alambrado do prédio; substituição da parte elétrica do plenário para suportar o uso de todos os equipamentos e aparelhos de ar condicionado; remodelação do restante da calçada, com obras que garantam acessibilidade e, finalmente, a documentação para atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros”, informou a diretora.

Com o processo licitatório concluído e contrato já assinado, a previsão é que as obras tenham início nos próximos dias e que estejam concluídas num prazo de 150 dias, ou seja até o final deste ano.

Projeto da nova garagem da Câmara Municipal