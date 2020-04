Boletim oficial: Mortes em SP crescem seis vezes em abril; Assis continua igual

No final da tarde desta segunda-feira, dia 20 de abril, o Ministério da Saúde apresentou os números oficiais da pandemia de COVID-19 no país. Os casos confirmados no território nacional saltaram para 40.581 e o número de óbitos chegou a 2.675. Por erro, o Ministério chegou a divulgar 2.845 mortes, mas corrigiu logo depois.

ESTADO – A Secretaria Estadual de Saúde divulgou, horas antes, no início da tarde, o número de casos confirmados e óbitos por decorrência da COVID-19 no Estado.

Segundo os dados oficiais da Secretaria de Saúde já são 1.037 óbitos e cerca de 14,6 mil pessoas infectadas com o vírus no Estado de São Paulo.

No início do mês, dia 1º de abril, eram 164 mortes e 2,9 mil casos.

Esses números comprovam que os óbitos pelo novo coronavírus multiplicaram seis vezes no Estado de São Paulo só neste mês.

Há um total de 1.037 mortes relacionadas à COVID-19, contra 164 em 1º de abril.

No início do mês, apenas dezesseis municípios tinham pelo menos uma vítima fatal da doença. Agora, são 95 cidades com óbitos confirmados.

Houve aumento de aproximadamente cinco vezes no número de infectados.

São 14.580 casos confirmados da doença, até o momento.

No primeiro dia de abril, eram 2.981 casos.

Também, segundo Balanço da Secretaria de Estado da Saúde há nesta segunda-feira, 6.032 pacientes, suspeitos e confirmados, internados em UTI e enfermarias de hospitais do Estado.

Perfil da mortalidade – Entre as vítimas fatais, estão 614 homens e 423 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 78,2% das mortes.

Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (272 do total), seguida por 60-69 anos (231) e 80-99 (221).

Também faleceram 87 pessoas com mais de 90 anos. Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (120 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (60), 30 a 39 (35), 20 a 29 (8) e 10 a 19 (3).

Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (61,8% dos óbitos), diabetes mellitus (42,9%), pneumopatia (14,5%), doença neurológica (11,9%) e doença renal (10,7%).

Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e doença hepática.

Esses fatores de risco foram identificados em 876 pessoas que faleceram por COVID-19 (84,4% do total), sendo que 712 delas eram idosas.

Nas outras 161 vítimas, os serviços notificantes não informaram fatores de risco. Entre elas, 99 tinham mais de 60 anos; 45 estavam na faixa de 40 a 59 anos e outras 17 tinham entre 20 e 39 anos.

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.

CIDADES DA REGIÃO:

Assis – 06 casos – 01 óbito

Bauru – 58 casos – 03 óbitos

Botucatu – 27 casos – 02 óbitos

Dracena – 03 casos – 02 óbitos

Fartura – 01 caso

Garça – 01 caso

Jaú – 04 casos

Lins – 06 casos – 02 óbitos

Marília – 08 casos – 01 óbito

Ourinhos – 07 casos

Piraju – 03 casos

Pirajuí – 01 caso

Presidente Prudente – 06 casos – 02 óbitos

Presidente Venceslau – 08 casos – 03 óbitos

Rancharia – 01 caso

Santa Cruz do Rio Pardo – 06 casos

Tupã – 02 casos