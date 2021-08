Betão Alcântara deixa o VOCEM e Carlos Alberto Seixas assume

A diretoria do VOCEM, após o empate contra o Osvaldo Cruz na quarta-feira, no estádio Tonicão, se reuniu com o treinador Betão Alcântara e, “em comum acordo”, ficou definida a mudança no técnico.

Na manhã desta quinta-feira, foi anunciada a saída de Betão Alcântara, que estava no clube desde fevereiro de 2020. Carlos Alberto Seixas, que era coordenador de futebol, assumirá a equipe no clássico contra o Atlético Assisense neste domingo, às 10 horas, no estádio Tonicão.

Seixas, ex-centroavante do Palmeiras e Cruzeiro, é um dos responsáveis pela montagem da equipe sub-20, comandada pelo técnico Júlio César, o ‘Juca’, que está disputando no Campeonato Paulista.

Alguns jogadores da base, como o atacante ‘Wiltanque’ devem ser incorporados ao time profissional e já podem aparecer como opção no clássico.

Carlos Alberto Seixas assumiu o comando do VOCEM