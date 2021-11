Basquete de Assis sofre nova derrota contra Liga Sorocabana

A equipe assisense de basquete sofreu uma nova derrota contra a Liga Sorocabana, em partida válida pelo returno do Campeonato Paulista da 1ª Divisão.

Desta vez, atuando em Sorocaba, no ginásio do Clube União Recreativo, os comandados dos técnicos Alexandre Saraiva, o ‘Alê’, e Wilson Azarias, o ‘Wilsão’, perderam pelo elástico placar de 106 a 74, com parciais de: 35 a 20, 34 a 27, 22 a 11 e 15 a 16.

Com o resultado, a Liga Sorocabana lidera a competição, com cinco vitórias e duas derrotas.

Segundo portal Databasket, que acompanhou o confronto, “a Liga Sorocabana entrou em quadra em ritmo forte e logo passou a comandar o marcador, abrindo uma boa vantagem, com boa performance ofensiva positiva nos dois quartos iniciais. Destaque também para atuação do conjunto e excelente intensidade defensiva.

Na volta do intervalo, o panorama seguiu o mesmo e o representante de Sorocaba aumentou mais um pouco a sua vantagem, seguindo com boa marcação. Nos dez minutos finais, com o técnico Rinaldo Rodrigues revezando bastante os seus atletas em quadra, o time da casa controlou bem o jogo para vencer outra na competição”, descreveu o portal.

“Aplicação da equipe fantástica. Vamos seguir sempre forte e respeitando a todos. Agora, é pensar no próximo adversário”, enalteceu o técnico Rinaldo Rodrigues, da Liga Sorocabana.

A Liga Sorocabana contou com os seguintes atletas: Adler Ribeiro (14 pontos), Rafael Costa (04), Caio Veríssimo (01), Gui Santos (20), Gabriel Ribeiro (13), Leandro Almeida (09), Michel Lourencini (14), Lucas “Fumaça” Faria (03), Raphael Barros (02) e Atílio de Mello (14). No time de Assis, os destaques foram Henrique Cerimelli (16 pontos) e Lourival Junior (13).

Com a vitória, o time de Sorocaba soma 12 pontos em cinco vitórias e duas derrotas e aguarda os resultados dos demais jogos para conhecer seu adversário na semifinal.

O time Assis, mesmo com a derrota, mantém a vice-liderança da competição, tendo somado 10 pontos em quatro vitórias e duas derrotas.

Na próxima sexta-feira, dia 12 de novembro, a equipe assisense vai até a cidade de Tatuí enfrentar o Clube de Campo.

PARCERIA – O time de Assis é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e ANBA -Associação Novo Basquete Assis-, e conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital..

Imagem: Laryssa Moya/LSB