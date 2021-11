Basquete de Assis perde primeiro confronto da semifinal para Sorocaba no Tênis Clube

Atuando na noite desta quinta-feira, dia 25 de novembro, no acanhado ginásio do Assis Tênis Clube -que tem capacidade limitada para acomodar 208 torcedores-, o time de Assis foi derrotado pela Liga Sorocabana por 82 a 67. Foi o primeiro confronto da série melhor-de-três pelas semifinais do Campeonato Paulista de Basquete da 1ª Divisão.

A partida aconteceu na quadra do Assis Tênis Clube porque o ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, está abandonado desde julho de 2019 e o ginásio de esportes José Nigro, o ‘Gema’, também não pode ser usado para a competições oficiais da modalidade.

Os dois clubes voltam a se enfrentar em Sorocaba na próxima segunda-feira, dia 29 de novembro, às 19h30, no ginásio de esportes do Clube União Recreativo. Em caso de vitória do time assisense empate na série, o terceiro e decisivo confronto já está programado para a terça-feira, dia 30, no mesmo local, às 19h30.

Na edição impressa do Jornal da Segunda, que estará nas bancas na manhã deste sábado, você poderá conferir mais detalhes do confronto.

Na outra semifinal, Pindamonhangaba, jogando em casa na quarta-feira, dia 24, venceu Tatuí por 62 a 52. Os dois times voltam a se enfrentar neste sábado e domingo (se for necessário) no ginásio Manoel Soares, em Tatuí.

PARCERIA – O time de basquete de Assis é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e ANBA -Associação Novo Basquete Assis-, e conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital.

Os jogos do time de basquete de Assis são transmitidos pelas redes sociais da TV Viena e Basquete Assis.

Imagem: Ana Ferreira/SME