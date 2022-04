Barracão da V.O. terá intensa programação no fim de semana

O barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária terá uma intensa programação neste final de semana.

No sábado, dia 30, a partir das 14 horas, os sambistas estarão se reunindo para uma homenagem ao músico Zé Corrêa, líder do Grupo Catedral do Samba e ex-presidente da agremiação carnavalesca.

A roda de samba deve reunir músicos e batuqueiros de vários grupos da cidade.

“Será um samba de roda, onde quem souber cantar e sambar está convidado a participar. É só chegar!”, explicam os organizadores do evento que também terá um caráter social.

Todo dinheiro arrecadado com a venda de bebidas, espetinhos e salgados será revertido à manutenção da ‘Casa de Apoio de Jaú’, que acolhe os pacientes de Assis em tratamento no Hospital do Câncer naquela cidade.

SAMBA DO TRABALHADOR – No domingo, dia 1º de maio, ‘Dia Mundial do Trabalhador’, uma variada programação acontecerá no barracão da Unidos da Vila Operária.

“Vários coletivos culturais, contemplados com recursos do auxílio emergencial para o setor cultural através da Lei Aldir Blanc se apresentarão num evento denominado Festival: Trabalho, Cultura & Arte“, explica a presidente da agremiação, Mônica da Silva.

As atrações começam às 8 horas da manhã com: Yoga, Feira de Economia Solidária, Exposição Fotográfica, Oficina de Fotografia, Oficina de Dança, Capoeira Angola e apresentação teatral da companhia Bornal de Bugigangas, além da exibição de curta metragem, entre outras atividades.

Na parte externa do barracão será montado um palco para apresentações musicais.

Já confirmaram participação as bandas: ‘Loko na Boa’, ‘Nós e Voz’ e ainda ‘Vamo Vovó’.

A festa será concluída com o Samba do Trabalhador, onde vários sambistas estão sendo convidados.

