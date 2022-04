Assisense escalado para estreia

O técnico Fabiano Braz anunciou, na manhã deste domingo, dia 24 de abril, a equipe do Atlético Assisense para a estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Série B do futebol estadual.

O ‘Falcão do Vale’ receberá a Associação Itararé neste domingo, às 10 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em jogo válido pelo Grupo II.

O time entrará em campo com: Cléber; João Vitor, Cristian (capitão), Marquinhos e Felipe Camilo; Luiz Fernando, Vitor Manoel, Neto e João Gomes; Luan e Edson. O treinador ainda terá à disposição no banco de suplentes: Afonso, Iago, Ryan, Matheus Ryan, Cassiano Guerra, Maicon e Gabriel Mendes.

A Federação Paulista de Futebol anunciou, na quarta-feira, a equipe de arbitragem para a partida em Assis.

Clayton de Oliveira Dutra, de 40 anos, apitará a estreia do Assisense, com auxílio de Ricardo Bussete, de 45 anos, e Marcelo Zamian de Barros, de 40.

A diretoria do Assisense definiu os valores de ingressos, que só podem ser adquiridos na bilheteria do estádio: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) para estudantes e idosos.

