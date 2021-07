Assis tem novo ato contra Bolsonaro neste sábado

A principal avenida de Assis será palco de um novo protesto contra o presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que permanece sem partido após se desfiliar do PSL, onde foi eleito.

A Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis está convocando uma concentração e passeata para a manhã deste sábado, dia 24 de julho.

A concentração dos manifestantes está programada para às 9 horas, na Praça da Mocidade, em frente a Prefeitura, e a saída da passeata, em direção à Praça Arlindo Luz, acontecerá às 10 horas.

“Será mais um protesto contra a administração do presidente Jair Bolsonaro e todo o governo federal, principalmente no contexto da pandemia, com números absurdos de mortes evitáveis e sabotagem da vacinação. Uma série de atos como este ocorrerá em todo o país pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro”, explicam os coordenadores da Frente pela Democracia.

O ato, novamente, deverá contar com representantes dos partidos políticos PT, PSOL, PCB e PDT, além de sindicatos de trabalhadores, coletivos e movimentos sociais que integram a Frente pela Democracia e está aberto aos cidadãos anônimos.

Segundo a Frente pela Democracia, haverá discursos e palavras de ordem contra o Governo Federal na concentração na Praça da Mocidade e na passeata, que terá “distanciamento social controlado”, garantem.

Atos pedindo ‘Fora, Bolsonaro’ estão programados em todas as capitais estaduais e nas maiores cidades do país “como resultado de insatisfação nacional e pressão pelo impeachment”, explicam.

Para os organizadores, o movimento ‘Fora, Bolsonaro’ denuncia “a culpa do governo federal na gestão desastrosa da pandemia, por ter trabalhado para o espalhamento da doença e boicotado o auxílio emergencial, feito esquemas de corrupção e falcatruas para lucrar com a vacina Covaxin, por ter participação inadmissível de militares no governo, por destruir empregos e vender o patrimônio nacional nas privatizações e prejudicar o serviço público”, acusam.

