Assis perde liderança para Itanhaém no ranking de vacinação das cidades com 100 mil habitantes

Ocupando a 198ª posição no ranking estadual de imunização contra a COVID-19, com 15,2% dos moradores vacinados, Assis perdeu a liderança entre os municípios com 100 mil habitantes ao ser ultrapassada por Itanhaém, que atingiu 15,4% de imunizados. No entanto, a cidade do Vale Paranapanema poderá reassumir a liderança nessa faixa populacional com a vacinação das pessoas com 65 anos de idade, iniciada nesta terça-feira, dia 20 de abril.

A vacinação desta faixa etária teve início às 8h30 em sete postos.

Na Farmácia Unimed, no centro de Assis, as pessoas podem ser imunizadas sem descer do veículo.

As pessoas dessa faixa etária também poderão se imunizar em seis escolas municipais:

‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro

‘Bambalalão’, no Jardim Paraná

‘Maria Adilecta’, no bairro Bonfim

Aparecida da Mota’, na vila Fiúza

José ‘Santilli Sobrinho’, na vila Marialves

‘Maria Clélia Valim’, na vila Operária

A secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, lembra que as pessoas devem comparecer ao posto de vacinação portando um documento com fotografia e o CPF. Em caso de idosos acamados ou impossibilitados de locomoção até o ponto de vacinação, é necessário que a família entre em contato com a Unidade de Saúde da região para agendar a vacina a domicílio.

TOTAL– De acordo com o vacinômetro, até esta segunda-feira, dia 19 de abril, Assis havia recebido 28.437 vacinas. Desse total, foram aplicadas a primeira dose em 16.123 pessoas e a segunda em outras 10.009, totalizando 26.132 doses.

Com estes números, Assis aparecia na 198ª colocação, quando o ranking é referente ao percentual da população que já recebeu a primeira dose no município.

RANKING REGIONAL

Posição – Cidade – 1ª dose aplicada – Percentual de imunização

21º – Oscar Bressane – 563 (21,6%)

35º – Cruzália – 411 (20,1%)

42º – Florínea – 526 (19,8%)

44º – Tupã – 12.961 (19,8%)

55º – Lutécia – 507 (19,2%)

64º – Borá – 157 (18,7%)

77º – Echaporã – 1.107 (18,3%)

111º – Palmital – 3.834 (17,2%)

142º – Presidente Prudente – 37.583 (16,3%)

172º – Marília – 37.826 (15,7%)

179º – Pedrinhas – 483 (15,6%)

183º – Iepê – 1.273 (15,5%)

198º – Assis – 16.990 (15,2%)

234º – S. Cruz Rio Pardo – 7.136 (14,9%)

253º – Ourinhos – 16.609 (14,5%)

270º – Rancharia – 4.264 (14,3%)

301º – Maracaí – 1.938 (13,8%)

337º – Campos Novos Paulista – 667 (13,3%)

345º – Platina – 474 (13,2%)

347º – Cândido Mota – 4.145 (13,2%)

367º – Ibirarema – 1.020 (13%)

394º – Quatá – 1.787 (12,6%)

440º – Paraguaçu Paulista – 5.530 (12%)

554º – Tarumã – 1.514 (10%)

VICE-LÍDER – Quando o cálculo é feito de acordo com o ritmo de vacinação entre os cinco municípios com população entre 100 mil e 110 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, Assis perdeu a liderança para Itanhaém. Acompanhe:

197º – Itanhaém – 103.102 habitantes – 15.835 vacinados (15,4%)

198º – Assis – 105.087 habitantes – 16.990 vacinados (15,2%)

457º – Leme – 104.346 habitantes – 11.956 vacinados (11,5%)

585º – Caieiras – 102.775 habitantes – 9.810 vacinados (9,5%)

584º – Mairiporã – 101.937 habitantes – 9.183 vacinados (9%)